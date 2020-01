Zimowe krajobrazy z wieży widokowej i ścieżki w koronach drzew w Krynicy Zdroju [ZDJĘCIA]

Ścieżka jest dostępna przez cały rok, także dla rodzin z dziećmi i wózkami oraz osób niepełnosprawnych. Na końcu kilometrowego chodnika znajduje się wieża widokowa o wysokości prawie 50 metrów. Dodatkowa atrakcja, która szczególnie do gustu przypadła najmłodszym, to zjeżdżalnia mierząca 60 metrów.

Już w poniedziałek ruszają ferie zimowe dla województwa małopolskiego. Stacja narciarska Słotwiny Arena przygotowała specjalne zniżki dla narciarzy. Zakup biletu możliwy jest wraz z zakupem dowolnego, czasowego karnetu narciarskiego do ośrodka Słotwiny Arena. Trzeba pamiętać, że obowiązuje zakaz wejścia w butach narciarskich. Cena biletów za wejście na wieżę: normalny w cenie 39 zł, ulgowy 32 zł.

Ceny biletów rodzinnych

rodzinny 2 dzieci + 2 dorosłych + wjazd i zjazd koleją krzesełkową to 199 zł

rodzinny 1 dziecko + 2 dorosłych + zjazd i wjazd koleją krzesełkową to 179 zł

dzieci do 3 lat wstęp bezpłatny