Zjawiskowa sałatka z ogórków małosolnych według Karola Okrasy. Takiej jeszcze nie jedliście

Odcinek zaczął od pokazania trzech słoików z ogórkami, których kolor różnił się od czasu kiszenia. Najkrótsza kiszonka miała kilka dni, najstarsza 12. Karol Okrasa pokazał, że każdy słoik został doprawiony w ten sam sposób, czyli czosnkiem, korzeniem chrzanu, baldachami kopru i liśćmi wiśni. W programie wspominał też, że do dziś pamięta ogórki małosolne zrobione w sposób tradycyjny przez jego mamę. Przyznał, że próba połączenia ogórków o różnym terminach kiszenia będzie tworzyć całkiem nową potrawę.

- Chciałbym wam pokazać, jak kucharz rozumie znaczenie ogórka małosolnego. Moim zdaniem chodzi właśnie o to, co się dzieje, gdy otwieramy słoik. Trzeba uwolnić jakże przyjemne i co najważniejsze różne aromaty. […] Na tym polega gotowanie, aby te różne zapachy ze sobą łączyć – dodał Karol Okrasa.