Zjesz coś, co ma w składzie E284? Od tych "E" możesz się ostro pochorować

Oznaczenia na etykietach - tajemnicze "E"

Składniki oznaczone jako "E" z ciągiem cyfr to dodatki do żywności uzyskane w sposób chemiczny. Związki te zostały uznane przez Komitet Naukowy Technologii żywności i dopuszczone do powszechnego zastosowania. Nie zawsze oznacza to jednak, że są korzystne dla naszego zdrowia. By dowiedzieć się, co się kryje pod tajemniczym "E", wystarczy zapoznać się z kolejnymi przedziałami odpowiadającymi konkretnym typom związków. Które z nich mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia?