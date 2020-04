Zła passa Chin. Czy będą musiały płacić odszkodowania?

Wiarygodność Niemców nie do przecenienia

Jak podaje serwis informacyjny Deutschlandfunk (publiczny program pierwszy niemieckiego radia emitowany przez Deutschlandradio), rząd federalny Niemiec oficjalnie potwierdził, że miały miejsce próby wpłynięcia na niemieckich urzędników przez chińską dyplomację. Pekinowi zależało na większej liczbie oficjalnych wzmianek, które przedstawiałyby chiński sposób walki z epidemią w pozytywnym świetle. Przedstawiciele rządu federalnego podkreślają, że nie odpowiedzieli na te naciski, jednocześnie wzywając stronę chińską do przejrzystości, która odgrywa kluczową rolę w skutecznym zwalczaniu pandemii.

Czy te dane mogą kłamać?

Wiarygodność oficjalnych chińskich danych była już wcześniej podważana przez USA i Australię.. Szczególnie zajadle Chiny atakowane są przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który podczas codziennych konferencji prasowych spekuluje, że to właśnie w tym kraju zmarło najwięcej osób. Oficjalnie w Chinach z powodu koronawirusa zmarło nieco powyżej 4600 osób. Stanowi to niewielką część tragicznego bilansu ofiar w innych częściach świata - epidemia kosztowała życie przynajmniej 200 tys. osób. Pojawiają się jednak przypuszczenia, że w samym Wuhanie mogło umrzeć ponad 40 tys. osób. Jak donosi Radio Wolna Azja, mieszkańcy tego miasta podważają oficjalne dane rządu dotyczące liczby ofiar - ich niepokój wzbudzają niekończące się kolejki do miejskich krematoriów. Z 30 miejskich krematoriów, awariom z powodu przeciążenia uległo już 6.

Warto podkreślić, że w połowie kwietnia, pod naciskiem, władze miasta podniosły oficjalną liczbę zgonów z 1290 do 3869.

Z podawania chińskich statystyk zrezygnował rząd Wielkiej Brytanii, uznając je za mało wiarygodne. Nie będą się one pojawiać w żadnych oficjalnych zestawieniach.