Zmiana czasu, przestawiamy zegarki. Utrudnienia w bankowości, na kolei, lotniskach

Dziś w nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. To oznacza, że z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godz. 3 na 2. Śpimy o godzinę dłużej, ale to chyba jedyna korzyść w tej sytuacji. Utrudnienia na kolei, lotniskach, kłopoty z bankowością elektroniczną, to tylko niektóre ze zjawisk, z jakimi musimy się borykać co roku o tej samej porze. Podzielcie się swoimi obserwacjami i uwagami na ten temat w komentarzach. Jesteście za czy przeciw zmianie czasu dwa razy do roku? Podzielcie się spostrzeżeniami.