Zmiana w zasiłku macierzyńskim KRUS. Zmieniła się górna granica wieku dziecka. Kogo dotyczy?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca szereg świadczeń, w tym zasiłek macierzyński. W życie weszły ważne zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia / przyjęcia dziecka na wychowanie.

Od 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Górna granica wieku dziecka przysposobionego/przyjętego na wychowanie, od której zależy uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, zmieniła się z obowiązującego do tej pory 7./10. roku życia.