"Żmijowisko" - telewizyjna opowieść o rodzinie, która musi stawić czoła tragedii

„Żmijowsko” to opowieść o tragedii która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni i karze. O tym, ile jesteśmy w stanie zrobić dla swoich dzieci i jak wiele nas to kosztuje” - zapowiada Canal+ w swoim materiałach prasowych.

W serialu zobaczymy plejadę gwiazd - w rolę Arka wciela się Paweł Domagała, a Kamili - Agnieszka Żulewska. Na drugim planie zobaczymy Cezarego Pazurę, Piotra Stramowskiego, Wojciecha Zielińskiego i Tamarę Arciuch. W obsadzie znaleźli się też utalentowani aktorzy młodego pokolenia: Stanisław Cywka, Kamila Urzędowska oraz Hanna Koczewska.

- Ucieszyłem się, że dostałem tę propozycję, bo to nie jest propozycja komediowa. Jest tam w tej roli rzeczywiście tak zwane mięso aktorskie, jest co grać. Po przeczytaniu książki, a potem scenariusza, wiedziałem, że trudno będzie coś zepsuć w tej roli, bo ona jest świetnie napisana. Reszta zależy tylko od reżysera, na co położy akcent, a ja jestem tylko do grania – mówi Cezary Pazura.

- Moja bohaterka ma taki problem, że nigdy nie zdecydowała się na zmianę, co może wynikać z jej zaniżonego poczucia własnej wartości. Jest silną, ładną dziewczyną, która ma już dwójkę dzieci i mogłaby w życiu wiele osiągnąć, a cały czas tkwi w nie do końca udanym związku, ma w sercu ranę. Jest po prostu nieszczęśliwa - dodaje Agnieszka Żulewska.