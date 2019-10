Zmysłowa bielizna z Podhala. Tak powstają miseczki w rozmiarze... P [ZDJĘCIA, WIDEO]

Ta bielizna rozpala zmysły. W Makowie Podhalańskim produkują biustonosze, które są rozchwytywane nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. I pomyśleć, że firma Samanta rozkręciły dwie siostry góralki, zaczynając od wytworzenia dwóch sztuk bielizny. Teraz firma zatrudnia 100 osób, a w swojej kolekcji ma ponad sto modeli. Specjalizuje się w ogromnych rozmiarach miseczek. ZOBACZCIE WIDEO I ZDJĘCIA. PRZEJDŹ DO GALERII.

Wywiad z Elżbietą Adamek, właścicielką firmy Samanta z Makowa Podhalańskiego W czym specjalizuje się wasza firma, widziałem, że macie sporo zdjęć z biustonoszami z dużym rozmiarem. Działamy w idei brafittingu, wierząc, że dobrze dobrany biustonosz poprawi zarówno wygląd ciała jak i samopoczucie. Staramy się zaspokajać potrzeby większości kobiet, dlatego w swojej ofercie mamy biustonosze zarówno na drobny, średni, duży jak i bardzo duży biust. Niemniej jednak klienci cenią nas przede wszystkim za stabilność a jednocześnie lekkość biustonoszy w większym rozmiarze.

Czy w Polsce w tej branży da się konkurować z chińszczyzną, która zalewa rynek? Myślę, że tak, nasze grono stałych klientów ciągle rośnie. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich zakupów, zadają pytania o skład i pochodzenie produktów, wybierają marki, które produkują w etyczny sposób. Szukają produktów unikatowych, z którymi mogą się utożsamiać. Dzisiaj nie tylko cena decyduje o zakupie, ale również jakość i proces powstawania produktu. Nasze biustonosze od zawsze szyte były w Polsce. Mamy własną szwalnię gdzie niezmiennie od 25 lat produkujemy bieliznę – klienci sobie to cenią.

Wiele osób sugeruje się ceną, wasze kolekcje są piękne, ale nie na każdą kieszeń. Z czego to wynika? Na cenę naszej bielizny składa się wiele czynników, jak na przykład koszt produkcji, koszt materiałów, wynagrodzenie dla pracowników, zysk firmy i podatki.

Szyjemy w Polsce, mamy własną szwalnię gdzie powstaje bielizna Samanta. W dzisiejszych czasach krawcowe są na wagę złota, dlatego dbamy o przyjemną atmosferę w pracy oraz o satysfakcjonujące zarobki. Wskutek czego są Panie, które pracują z nami od praktycznie początków powstania firmy. Pracujemy tylko na materiałach dobrych jakościowo, z dostawcami posiadającymi certyfikat Oeco Tex. W ten sposób zapewniamy naszym klientom gwarancję, że produkt nie jest szkodliwy dla ich zdrowia, oraz że przetrwa lata, a nie jeden sezon.

Działamy legalnie, w zgodzie z prawem, dlatego odprowadzamy podatki w Polsce. Jako firma również musimy zarabiać, niemniej jednak staramy się być w porządku wobec naszych klientów, dlatego nie narzucamy wysokiej marży, tak aby finalna cena nadal pozostała atrakcyjna.

Własna produkcja, którą kontrolujemy na każdym etapie, certyfikowane materiały, dbałość o pracowników – właśnie to, w dużym uproszczeniu wpływa na finalną cenę produktu. Nie wyobrażamy sobie, aby celowo wyprodukować złej jakości, czy szkodliwą dla zdrowia bieliznę. Wiemy, że tylko poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości, klienci będą wracać. Jak powstaje biustonosz - od nitki do finalnego produktu? Proces powstawania bielizny Samanta można podzielić na 8 etapów. Pracę nad nową kolekcją zaczynamy od zebrania inspiracji. Co pół roku odwiedzamy targi w Paryżu, gdzie poznajemy tendencje na nadchodzący sezon. Projektując bieliznę, zawsze w pierwszej kolejności zastanawiamy się jaka kobieta będzie ją nosić - kim jest, o czym marzy, czym zajmuje się na co dzień. To bardzo ważne pytania, ponieważ każda z nas jest inna, a tym samym mamy różne oczekiwania. Mając na uwadze trendy jak i potrzeby naszych klientek, tworzymy pierwszy zarys kolekcji. Moda jest dla nas ważna, jednak kluczowa pozostanie wygoda i zdrowie. Nie sprzedamy biustonosza, który jest tylko modny – cała magia pochodzi z równowagi pomiędzy estetyką a komfortem. Nasza bielizna charakteryzuje się lekkością nawet przy większych rozmiarach. Zapewniają nam to hafty, które sprowadzamy w większości z Europy. Współpracujemy z dostawcami z Polski, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii.

Każdą propozycję nowej kolekcji poddajemy badaniom fokusowym na grupie kontrahentów jak i klientów detalicznych. Jest to niezwykle istotny etap w naszym cyklu produkcyjnym. Rozmawiamy, zadajemy pytania, otwarcie pozwalamy ocenić naszą pracę, zyskując cenne informacje odnośnie bielizny jak i obecnych potrzeb na rynku. Finalnie na podstawie ocen i uwag wszystkich badanych prezentujemy nową kolekcję. Szyjemy w Polsce, własna szwalnia pozwala nam na szybką reakcję na potrzeby rynku. Bazujemy na sprawdzonych szablonach, jednak do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Na etapie konstrukcji każdy biustonosz testujemy. Dysponujemy grupą panelową, w skład której wchodzi około 100 kobiet, gdzie każda z nich testuje odpowiednio dopasowany pod sylwetkę model bielizny. Test kończymy w momencie osiągnięcia maksymalnego zadowolenia testerek. Czasami jeden biustonosz odszywamy 10 razy, tak aby konstrukcja była perfekcyjna.

Kontrolę jakości prowadzimy na trzech etapach: dostarczanie materiałów, produkcja w toku oraz kontrola wyrobu gotowego. Kontrolujemy każdą pojedynczą sztukę bielizny, przyrównując ją do zatwierdzonego wzorca. Mierzymy i sprawdzamy, czy wymagane standardy zostały zachowane.

Finalnie produkt trafia do sprzedaży. Współpracujemy z salonami brafittingowi, które praktykują ideę Indywidualnego Doboru Bielizny, gdzie oprócz rozmiaru poznajemy potrzeby każdej klientki. Umiejętność dopasowania biustonosza pod spersonalizowane potrzeby jest niezwykle istotna. Ludzie współpracujący z nami w owych salonach to specjaliści w swoim fachu, kochają swoją pracę i z przyjemnością promują polską bieliznę. Współczesna kobieta ceni sobie dopasowanie oferty do jej spersonalizowanych potrzeb, dlatego w swojej ofercie posiadamy biustonosze w ponad dwudziestu, różnych konstrukcjach, w rozmiarach od A do P. Czy na wasze towary jest popyt na rynku zagranicznym, jeśli tak, to kto jest głównym odbiorcą Największą sprzedaż realizujemy w Polsce, jednak współpracujemy z przedsiębiorcami między innymi z Rosji, Ukrainy i Niemiec. Nasza sieć sprzedaży składa się z ponad dwustu klientów biznesowych w kraju i zagranicą.

Od czego zaczynaliście, w jakich latach, jak to wyglądało wtedy? W latach 90. rynek bieliźniany praktycznie nie istniał. Pojawiła się ogromna nisza, z której skorzystało wiele firm, również Samanta. Niektórzy zaczynają biznes z powołania inni w wyniku pojawienia się odpowiedniej okazji. Myślę, że w naszym przypadku obydwa te czynniki miały duży wkład. Chciałyśmy zarabiać i realizować się zawodowo, ale również tworzyć zmysłową bieliznę, którą w tamtych czasach kupić graniczyło z cudem. Frustracja w związku z brakiem znalezienia ładnego biustonosza zmotywowała nas do założenia firmy właśnie w tej branży. Skąd czerpiecie wzorce, macie swoich projektantów? Tak, mamy projektanta jednak praca nad kolekcją to praca zespołowa. Razem z projektantem, dyrektorem produktu, zaopatrzeniem i sprzedażą staramy się tworzyć bieliznę, którą pokochają kobiety. Wybierając materiały do kolekcji, przede wszystkim zwracamy uwagę, czy są miłe w dotyku. Dla nas komfort podczas użytkowania to wartość fundamentalna. W projektach staramy się znaleźć równowagę pomiędzy obecnymi tendencjami w modzie a potrzebami idącymi z rynku. Otwarty umysł to podstawa, jak najwięcej czerpiemy z zewnątrz, od ludzi. Kobiety i ich potrzeby są naszą największą inspiracją.

Jak długo trwa wyprodukowanie takiej bielizny - jednego egzemplarza? Wyprodukowanie jednego biustonosza to bardzo złożony proces, który w skrócie składa się z 8 etapów, opisanych powyżej. Od momentu zbierania inspiracji po dostarczenie gotowej bielizny do sprzedaży mija średnio 12 miesięcy. Działając z takim wyprzedzeniem, musimy być w 100% przekonane do produktu, inaczej nie wprowadzimy go do sprzedaży. Prosta filozofia, która jak dotąd nas nie zawiodła.