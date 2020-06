Znane marki znikają ze sklepów. Zara, Bershka, Stradivarius, Reserved - czy już nie kupimy tam ubrań?

Inditex: zamknięcie ponad 1000 sklepów

Inditex to duża spółka będąca właścicielem takich sklepów jak Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius czy Massimo Dutti. Choć wydawać by się mogło, że odzieżowego giganta nic nie jest w stanie złamać, pandemia koronawirusa uderzyła nawet w niego. Przez duże straty, firma zapowiedziała poważne cięcia oraz zaplanowała plan oszczędnościowy na 2,9 mld euro. Wiąże się to z zamknięciem od 1000 do 1200 sklepów na całym świecie, prawdopodobnie między innymi ok. 300 w Hiszpanii, po 400 w Europie i Azji oraz 100 w Amerykach.

Na ten moment nie wiadomo, czy i ile sklepów zostanie zamkniętych w Polsce. Możliwe, że właściciele postanowią zlikwidować sklepy znajdujące się w małych galeriach czy na ulicach.