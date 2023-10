Znicze – co zrobić, żeby paliły się dłużej? Polacy wypróbowali ten patent i przyznają: to działa! Ten produkt masz w swojej kuchni!

Wszystkich Świętych 2023. Które znicze są lepsze: parafinowe czy olejne?

Pierwszy i drugi listopada to dni, kiedy tysiące Polaków odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych. W tych szczególnych dniach zadumy ozdabiamy mogiły zniczami i kompozycjami kwiatowymi. Zapalony lampion symbolizuje naszą pamięć o zmarłych, a polski obyczaj nakazuje, aby na każdym grobie w tych dniach paliła się choć jedna mała świeczka. Niestety, z roku na rok znicze drożeją , a my szukamy sposobów na to, aby paliły się one jak najdłużej. Z jednej strony zależy nam, aby znicz miał ciekawe zdobienia i kształt, a z drugiej – chcemy, aby wkład palił się jak najdłużej. Najczęściej spotykanymi wkładami do lampionów są parafinowe oraz olejne. Sprawdźmy, czym się różnią i który z nich bardziej opłaca się kupić.

Z kolei wkłady olejowe wykorzystują paliwo odnawialne. Ale to nie ich jedyna zaleta. Choć są droższe od parafinowych, to na ich plus przemawia dłuższy czas spalania , ale tylko w okresie jesienno-zimowym. W czasie wyższych temperatur wkład olejowy bardzo szybko się topi. Na koniec warto wspomnieć, że zapłacimy za nie nieco więcej niż za parafinowe.

Co zrobić, aby znicze paliły się dłużej?

Patent z solą to nie jedyny trik na zwiększenie żywotności wkładów do zniczy. Innym sposobem jest włożenie wkładów na 3-4 godziny do zamrażalnika. Dzięki temu będą się one wolniej spalać. Przy okazji warto zwrócić uwagę, czy na powierzchni wkładów parafinowych są pęcherzyki powietrza. Jeśli tak, to z pewnością czas ich spalania nie będzie zbyt długi. Najtrwalsze są te wkłady, których wosk jest idealnie gładki i jednolity. Znawcy tematu dodają, że przy zakupie zniczy szczególną uwagę należy zwrócić na knot. Nie powinien być on zbyt gruby, bo wtedy wosk będzie się szybciej spalał. Z kolei zbyt cienki knot może być łatwo gaszony nawet przez niewielkie podmuchy wiatru. Ważna jest również jego długość. Knot powinien mieć on od 0,5 do 1 cm długości. Jeżeli ma więcej, warto go przed zapaleniem przyciąć. Dzięki temu nie będzie się kopcił, a ponadto będzie palił się znacznie dłużej.