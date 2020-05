Znów można wjechać kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką

Turyści bezwzględnie muszą mieć zasłonięty nos i usta maseczką bądź chustą oraz zachowywać dystans minimum dwóch metrów między osobami. Zaleca się, by bilet na kolejkę kupić za pośrednictwem strony internetowej lub w biletomatach na terenie ośrodka.

Jaworzyna Krynicka znajduje się w Beskidzie Sądeckim z dala od metropolii i dużych skupisk ludzkich. Szczyt leży na wysokości 1114 m n.p.m. co sprawia, że panuje tu wyjątkowy klimat a powietrze jest pozbawione zanieczyszczeń. Do tego to miejsce, z którego rozciągają się wspaniałe widoki.