Znów wypadek na drodze nieopodal Krynicy. Samochód zderzył się z jeleniem

Alarm o drugim w niedzielę, 13 listopada 2022 r., wypadku, na odcinku drogi krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem i przejściem granicznym na Słowację Muszynka / Kurov oraz Krynicą-Zdrojem, dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej siedem minut po godzinie dwudziestej.

W Nowej Wsi w gmi8nie Łabowa samochód osobowy zderzył się z jeleniem nagle przebiegającym szosę. Jelen padł. samochód został mocno uszkodzony, ale jadące nim osoby szczęśliwie wyszły z opresji bez poważniejszych obrażeń.

Do akcji ratowniczej na krajówce nr 75 skierowani zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Ich najważniejszym zadaniem było takie zabezpieczenie miejsca przykrego zdarzenia, by w ciemnościach nocy nie doszło tam do kolejnego nieszczęścia.

Jak przekazuje oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu niemal godzinę po zdarzeniu ruch na krajówce w Nowej Wsi nadal możliwy jest jedynie wahadłowo. Strażak apeluje do kierowców jadących DK 75 miedzy Nowym Sączem i Krynicą-Zdrojem o szczególną ostrożność, bowiem na tej trasie dzikie zwierzęta często przebiegają przez drogę.