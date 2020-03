Żołnierze pomagają policjantom kontrolować poddanych kwarantannie

- Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Funkcjonariusze zbierają też informacje czy mieszkańcy Sądecczyzny nie potrzebują wsparcia lub pomocy, a w przypadku wystąpienia takich sytuacji przekazują informację do służb, które takiej pomocy im udzielą, np. do ośrodków pomocy społecznej, służb sanitarnych, wojewody – informuje asp. Iwona Grzebyk-Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Wizyta funkcjonariuszy to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej zasad. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Osoby objęte kwarantanną wykorzystują też aplikację „Kwarantanna domowa”.

- Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży - nie dochowując jej zasad, mogą w pośredni sposób przyczynić się do czyjejś śmierci – dodaje rzecznik.