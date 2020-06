Żony i partnerzy kandydatów na prezydenta RP. Wybory prezydenckie bez nich byłyby nudne. Kim są partnerki i partnerzy kandydatów?

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

Żony i partnerzy kandydatów na prezydenta w wyborach 2020. Zobacz, jak się prezentują i kim są Przygotowaliśmy dla was zestawienie partnerek i partnerów kandydatów na prezydenta w wyborach 2020. Zobacz, jak się prezentują oraz kim są towarzysze życia zainteresowanych najwyższym urzędem. W tym gronie znajduje się przyszła pierwsza dama lub pierwszy dżentelmen: Kim są drugie połowy kandydatów na prezydenta? Zobacz zdjęcia: Zobacz galerię (32 zdjęcia) Kandydaci na prezydenta RP. Kto kandyduje w wyborach 2020? W tym roku wybory miały się odbyć 10 maja 2020. Niestety, przez wzgląd na epidemię koronawirusa nie można było ich zorganizować. Wiemy już, że na 28 czerwca 2020 zaplanowano kolejny termin wyborów. Początkowo na urząd prezydenta z ramienia KO kandydowała Małgorzata Kidawa-Błońska. Sondaże nie dawały jej jednak żadnych szans na wygraną. Dlatego KO zdecydowało się, po pierwszym terminie wyborów, zmienić kandydata. Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała. Aktualnie o urząd prezydenta RP w 2020 rywalizują: Kandydaci w wyborach 2020 r. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej: Robert Biedroń (poseł do Parlamentu Europejskiego)

Krzysztof Bosak (poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)

Andrzej Duda (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)

Szymon Hołownia (publicysta)

Marek Jakubiak (menadżer)

Rafał Trzaskowski (Prezydent Warszawy)

Władysław Kosiniak-Kamysz (poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)

Mirosław Piotrowski (nauczyciel akademicki)

Paweł Tanajno (przedsiębiorca)

Stanisław Żółtek

