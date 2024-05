Zorza polarna wciąż zachwyca. Druga z kolei piękna, kolorowa noc, chociaż nad Małopolską trudna do obserwacji

Tłumaczy cierpliwie co za spektakl oglądamy. - Im słabsza zaorzą, tym mniej intensywne są jej barwy. W wielu przypadkach jest to po prostu mlecznobiała poświata na niebie. Jednak gdy w takim momencie zrobicie jej zdjęcie, które będzie kumulowało docierające z niej fotony przez kilka-kilkaście sekund, światła zbierze się już wystarczająco dużo, aby aparat ukazał nam kolory tego zjawiska - wyjaśnia pasjonat astronomii, który od dziesięciu lat wyjeżdża na dwa miesiące w roku, żeby zobaczyć zorzę polarną w Arktyce.

- Kilkukrotnie widziałem intensywnie czerwone zorze, ale nigdy nie widziałem aż takiej siły tego zjawiska! Momentami na niebie było tak jasno, że można by próbować dostrzec swój własny cień! - tak tłumaczył to co się działo na niebie z piątku na sobotę.