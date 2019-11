Zostań św. Mikołajem i spełnij marzenia podopiecznych Sursum Corda

Sursum Corda wraz z sądeczanami po raz kolejny będzie spełniać marzenia nie tylko małych podopiecznych programu „Na Ratunek" ale też całych rodzin. Często stoją one prze dylematem: kupić leki, zapłacić za rehabilitację czy spełnić marzenie ukochanego dziecka?

- Poprzez kolejną edycję akcji „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” chcemy rozwiązywać takie dylematy i powodować radość w sercach dzieci i wszystkich naszych podopiecznych. Zwłaszcza Ci najmłodsi potrzebują spełnionych marzeń i wiary w Świętego Mikołaja – podkreśla Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda.

Co trzeba zrobić, by zostać Mikołajem? Wystarczy wejść na TĘ STRONĘ i przeczytać listy dzieci. Potem tylko wybrać jeden, który zechcemy zrealizować w całości lub jedną z próśb do Mikołaja. Można też przygotować paczkę wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi.

Dla każdego „Mikołaja" Stowarzyszenie Sursum Corda przygotuje dyplom potwierdzający nieziemskie kwalifikacje w czynieniu dobra.