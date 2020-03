Zostań w domu i posłuchaj podcastu. Jaki wybrać na początek?

Podcast to modne słowo, które z pewnością większości z was obiło się o uszy. Jest to nic innego, jak internetowe, wydawane cyklicznie słuchowisko. W Polsce audycje tego typu cieszą się coraz większą popularnością. Nic dziwnego – pozwalają nam „odzyskać” czas, który przeznaczamy na komunikację, sprzątania lub ćwiczenia fizyczne Nadmiar wolnego czasu, na który wielu z nas cierpi, jest znakomitym pretekstem, aby dowiedzieć się w końcu o co tu chodzi. Wybraliśmy dla was kilka ciekawych polskich podcastów – idealnych na początek przygody… lub jako nowe inspiracje do waszej listy.

BEZ ŚCIEMY: Na scenie Wideo