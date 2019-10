„Zrodzeni do szabli” pokażą jak Polacy ukochali ten oręż

„Zrodzeni do szabli” to tytuł fabularyzowanego dokumentu zrealizowanego przez aktora Pawła Deląga. Film opowiada o miejscu szabli w dziejach polskiego oręża wojennego i o jej wpływie na historię Polski. Obraz zostanie pokazany w 35 krajach Europy i Azji - m.in. Rumunii, Rosji, Norwegii, Bułgarii, Czechach, Serbii, Danii, Chorwacji, Kazachstanie, na Węgrzech, Białorusi, Ukrainie i Litwie. Premiera odbędzie się w telewizji History - 10 grudnia w Polsce, a tydzień później w pozostałych 34 krajach.

„Zrodzeni do szabli” to osadzona w XVII-wiecznej Polsce historia młodego szlachcica i rycerza Błażeja Wronowskiego (Wiktor Osiński/Bartosz Sieniawski). Błażej rozpoczyna edukację wojskową u Jana Jerlicza (Paweł Deląg), weterana wojny moskiewskiej. Jerlicz powraca w rodzinne strony, by za namową swojego dawnego towarzysza broni Jerzego Wronowskiego (Maciej Kowalewski), zająć się szkoleniem młodego Błażeja.

Dokumentalna cześć filmu zabiera widzów w podróż w świat najwyższej jakości rzemiosła, którego dziełem jest polska szabla, a także opowiada o odtworzeniu sztuki krzyżowej, staropolskiej koncepcji walki szablą, której podjął się szermierz Janusz Sieniawski wraz z synami.

Zdjęcia kręcono na terenie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Glugowskich we Wdzydzach Kiszewskich, dworze w Jeżowie, w rezerwacie przyrody – Skałki Piekło pod Niekłaniem, Górze Miedziance oraz Dworze w Gałkach.