Zwycięskie memy po meczu Polska - Walia. Szczęsny bronił tak, że Walijczykom szczeny opadły OPRAC.: Mateusz Bijak

Polscy piłkarze jadą na Euro! Ogromna w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który na stadionie w Cardiff stanowił mur nie do przebicia. Walijczycy bili w niego głowami, ale nic nie byli w stanie wskórać. Wisienką na torcie była obrona przez bramkarza reprezentacji Polski rzutu karnego w piątej serii, co dało Biało-Czerwonym udział w piątych mistrzostwach Europy z rzędu. Jest co świętować, jest się z czego cieszyć. Ferują też internauci, oczywiście w swoim stylu. Obejrzyjcie memy w naszej galerii.