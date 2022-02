Zwyciężczyni „Top Chefa” Katarzyna Daniłowicz wspomina udział w programie i poleca przepis na walentynkową kolację

Katarzyna Daniłowicz zyskała tytuł Top Chefa w 2015 roku. Była pierwszą kobietą, która wygrała polską odsłonę tego popularnego programu kulinarnego. Została wyróżniona przez Gault&Millau Polska tytułem Kobiety Szefa 2016 roku. Obecnie jest odpowiedzialna za gastronomię w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Znana kucharka opowiada nam, jak zmieniło się jej życie po wygranej w „Top Chefie”.

Jak wspomina pani udział w „Top Chefie”?

- To przygoda życia. Mimo, że to już dość odległe czasy, to ciągle jeszcze mam wiele miłych wspomnień, ale pamiętam także ten stres, który towarzyszył wszystkim podczas trwania programu. To było ogromne wyzwanie zarówno, jeśli chodzi o gotowanie, jak i o presję psychiczną, która jest bardzo silna i nie każdy sobie z nią dobrze radzi. W programie było wielu bardzo dobrych kucharzy, którzy po prostu nie udźwignęli tego ciśnienia.