Życie Kubusia jest warte 40 tysięcy euro. Tyle potrzeba na operację

Kubuś Tuczyński ma dopiero dziesięć lat, ale w swoim życiu wiele już wycierpiał. Operacja, chemioterapia, liczne wizyty w szpitalach, nieustająca rehabilitacja i częściowa utrata wzroku.

- Mimo to jest wielkim optymistą. Otwarty na ludzi i empatyczny. Potrafi zarazić śmiechem i podnieść na duchu - mówi Agnieszka Tuczyńska, mama chłopca.

W kwietniu tego roku okazało się, że nowotwór zaatakował ze zdwojoną siłą. Guz w mózgu znów zaczął rosnąć. Jest dwukrotnie większy, niż poprzednio.

- Zajmuje coraz większe obszary. Jeśli go nie zatrzymamy Kubuś przestanie widzieć, mówić, straci pamięć... - mama chłopca nawet nie chce myśleć o najgorszym.

Nie poddają się i walczą

Glejaka mózgu u Kuby lekarze wykryli w listopadzie 2016 r. Do szpitala trafił w ostatniej chwili.

- Myśleliśmy, że to zwykła grypa żołądkowa, bo nasze dzieci chorowały, a Kuba miał podobne objawy - przyznaje pani Agnieszka. - Po tomografii cały nasz świat się zawalił. Usłyszeliśmy: „Wasz syn ma guza mózgu. Stan jest bardzo ciężki. Doszło do wylewu. Kuba musi zostać przewieziony do szpitala w Prokocimiu, ale… nie wiem, czy zdążycie”.