Życzenia wielkanocne 2023: religijne, krótkie, oryginalne. Darmowe kartki wielkanocne gotowe do wysłania! SMS, Facebook

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek... Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych, Bogatego zająca i kurczaczków puszystych. Świątecznego nastroju, biesiady obfitej, Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej! canva Zobacz galerię (17 zdjęć)

W tym roku Święta Wielkanocne wypadają 9 i 10 kwietnia. Nie wiesz jak napisać życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych? U nas znajdziesz najpiękniejsze kartki z życzeniami, gotowe do przesłania najbliższym. Złóż najlepsze i oryginalne życzenia świąteczne. Przygotowaliśmy propozycje gotowych życzeń wielkanocnych do wysłania sms'em lub przez Facebooka. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Nie zapomnij złożyć życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.