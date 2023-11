Aleksandra Król-Walas prywatnie. Snowboardzistka zrobiła sobie przerwę w karierze. Zostanie mamą! Aurelia Lupa

Aleksandra Król-Walas to utalentowana snowboardzistka. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. W lutym 2023 roku wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w gigancie równoległym w gruzińskim Bakuriani. Teraz młoda góralka robi sobie przerwę od deski. Zostanie mamą. Co robi na co dzień ta młoda i energiczna góralka?