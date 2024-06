Alicja Ruchała mieszka i żyje jak w bajce. Światowej sławy modelka spod Nowego Sącza gościła na okładkach największych magazynów modowych

Alicja Ruchała odnosi sukces za oceanem

Modelka i piosenkarka

Nie tylko uroda jest jej mocną stroną. Alicja także próbowała swoich sił w muzyce. Alicja Ruchała sama zapracowała na swój sukces. Oprócz sesji zdjęciowych modelka na początku 2017 roku wydała swój singiel "No Longer Want You", z którym chciała reprezentować Polskę na Eurowizji. Niestety wtedy nie udało się jej zakwalifikować do konkursu. Alicja nie poddała się, bo na ma na swoim koncie kilka utworów.