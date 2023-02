Kolacja walentynkowa w sądeckich restauracjach. Jakie menu oferują i ile trzeba zapłacić za wieczór z ukochaną osobą

Walentynki w Europie obchodzone są od średniowiecza. W Polsce popularność zyskały dopiero w latach 90. XX wieku. Jego patronem jest św. Walenty, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim przypada właśnie 14 lutego. W tym dniu zwyczajowo wysyłano listy z wyznaniem miłosnym, z czasem zaczęto obdarowywać się drobnymi upominkami. Dzisiaj Walentynki to okazja do spędzenia wieczoru tylko we dwoje, zjedzenia wspólnej kolacji w restauracji, wręczenia kwiatów, czy innych upominków, którymi wyrazić można miłość do drugiej osoby.