Ania Karwan nagrała płytę po swojemu. Goya zabiera słuchaczy w nostalgiczną podróż. Oranżada robi sporo hałasu i wpada w trans.

Oranżada „Karma Tango” Audio Cave, 2023

Nie ma chyba na polskiej scenie rockowej grupy, która lepiej wcielałaby w życie ducha psychodelii z lat 60. jak Oranżada. Zespół powstał w 2002 roku w Otwocku i ogólnopolski rozgłos przyniosła mu audycja „MiniMax” Piotra Kaczkowskiego w radiowej Trójce. Dzięki niej muzycy zagrali w całym kraju w wielu klubach i na dużych festiwalach w Polsce (Open’er) i za granicą (Klangbad, Herzberg i Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Bremie). W międzyczasie wydali cztery płyty studyjne i jedną koncertową. Mimo tej intensywnej działalności, pozostają do dziś typowo undergroundową formacją, której nie słychać w radiu i nie widać w telewizji.

Nic w tym dziwnego - bo muzyka Oranżady nie należy do najłatwiejszych. Dowodem na to „Karma Tango”. Pierwszy od dekady nowy album zespołu przynosi rozwichrzone i hałaśliwe nagrania, które nie mają co liczyć na szerszą popularność. Nie znaczy to jednak, że to kiepska płyta. Wprost przeciwnie. Muzycy z Otwocka czują psychodelię we wprost fenomenalny sposób. Raz grają brudno i głośno w stylu garażowego rocka, a kiedy indziej – bardziej transowo i hipnotycznie, jak przystało na spadkobierców kraut rocka. Jeśli więc ktoś lubi The Electric Prunes, The Velvet Underground czy Can, na pewno spodoba mu się to wydawnictwo.