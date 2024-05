Anna Król i Zbigniew Zamróz z "Sanatorium miłości" spędzają razem majówkę nad morzem. Para jakiś czas temu zaręczyła się. Kiedy ślub? Joanna Mrozek

Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów. Teraz spędzają razem weekend majowy na morzem.