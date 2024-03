Bezpieczna Wielkanoc w Małopolsce. W Wielkanoc przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej będą zamknięte. Gdzie szukać pomocy?

Ważna zmiana!

1 kwietnia ważna zmiana! Dotychczas pacjentów z okolic Iwanowic, Kocmyrzowa-Luborzycy, Michałowic, Słomnik medycy przyjmowali w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Kocmyrzowie 38A . Od początku kwietnia gabinet doraźnej pomocy medycznej dla tego obszaru będzie działał w Słomnikach przy ul. św. Jadwigi Królowej 2 . Poprowadzi go Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

SOR – tu ratuje się życie

Za pilną pomoc medyczną odpowiadają również zespoły ratownictwa medycznego. Ambulans można wezwać dzwoniąc pod numer 999 lub 112. W górach dyżuruje także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Numer alarmowy do GOPR/TOPR: 985 lub 601 100 300.

Za granicę z EKUZ

Ci, którzy Wielkanoc planują spędzić za granicą, powinni zapakować do portfela Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Podczas pobytu w państwach Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii potwierdza ona prawo do bezpłatnej opieki medycznej na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju. EKUZ upoważnia do leczenia niezbędnego i nieplanowanego, a jeśli obywatele danego państwa ponoszą np. część kosztów związanych z wizytą u lekarza, odpoczywający w nim Polak również częściowo za nią zapłaci. Tak jest np. w przypadku kosztów ratownictwa górskiego, które należy pokryć z własnej kieszeni na Słowacji i w Austrii.