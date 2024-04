Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju ma nową dyrektor. Iwona Wachna ponad 10 lat pracuje w muszyńskim urzędzie

Iwona Wachna w środę, 24 kwietnia, otrzymała z rąk Krzysztofa Jana Klęczara powołanie do pełnienia obowiązków dyrektor SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny.

- Pani Iwona Wachna to kompetentna osoba, która znalazła się teraz we właściwym czasie na właściwym miejscu. Jestem przekonany, że jej doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm będą miały znaczący wkład w rozwój Sanatorium – podkreślił podczas nominacji wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. - Wszystkim nam zależy na tym, aby takie miejsca jak to świadczyły usługi na wysokim poziomie i dobrze służyły pacjentom.

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny działa nieprzerwanie od 1949 roku. Specjalizuje się w leczeniu chorób układu trawienia, reumatologicznych, nerek i dróg moczowych, górnych dróg oddechowych, cukrzycy. Ma jeden z największych w Krynicy-Zdroju Dział Usprawniania Leczniczego, m.in.: kinezyterapię, terapię polem magnetycznym, elektroterapię, światłolecznictwo, balneoterapię czy krioterapię. Od 2017 roku stanowisko dyrektora sanatorium, po wygranym konkursie, piastuje Patryk Wicher, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Nowego Sącza. Od kilku lat przebywa jednak na urlopie bezpłatnym. Zdecydował się na takie rozwiązanie, by w pełni poświęcić się pracy parlamentarzysty.