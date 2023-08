Cicha plaga. Zrób dobry ruch i zadbaj o swój słuch! Nieleczony ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się, naukę i pracę

Z badania EuroTrak 2019 wynika, że gorzej słyszy 15 proc. Polaków, czyli około 6 mln osób. Problemy ze słuchem na co drugi senior po 74. urodzinach i niemal co trzeci nestor w wieku 65-74 lat. Dotyczą one także 2-3 na tysiąc urodzonych dzieci. Światowa Organizacja Zdrowa szacuje, że do 2050 r. prawie 2,5 miliarda ludzi na świecie - czyli jedna na cztery osoby - będzie miało pewien stopień ubytku słuchu. Co najmniej 700 milionów będzie potrzebowało dostępu do specjalistycznej opieki i innych usług rehabilitacyjnych.