Cięcia stóp procentowych wiszą w powietrzu – czy kredyt 2 procent będzie nadal opłacalny?

Dopłata spadłaby z 1 074 zł do 133 zł miesięcznie

Po 5 latach wysokość oprocentowania kredytu i wskaźnik dopłat zostaną ustalone na nowym poziomie. Jeśli stopy procentowe będą wtedy niższe, to niższe będą również dopłaty. Pokażmy to na przykładzie: jeśli oprocentowanie kredytów obniży się o 5 punktów procentowych, dopłata dla kredytu na 300 000 zł na 30 lat spadnie z 1 074 zł (dopłata do 60. raty) do ok. 133 zł (dopłata do 61. raty). W rzeczywistości spadek ten nie wpłynie na atrakcyjność „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Kluczowa dla kredytobiorcy jest bowiem nie wysokość dopłaty, a to jaką kwotę będzie musiał spłacać co miesiąc. To z kolei zależy nie tylko od wysokości dopłaty, ale również od wysokości „pełnej raty”, czyli raty jeszcze przed odjęciem od niej dopłaty.