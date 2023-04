Co z tą wiosną? Wkrótce majówka, a w Tatrach... znów sypie śnieg. Oto prognozy pogody na długi weekend

Po ciepłym i słonecznym weekendzie góralom wydawało, że już czas sadzić kwiatki, wyciągać grille. A tu masz. Zima nie chce odejść. Już w poniedziałek popołudniem pogoda zaczęła się psuć. We wtorek w Zakopanem pada deszcz, a w górach śnieg. Na Kasprowym Wierchu spadło już 10 cm świeżego śniegu. I nadal sypie. Na Kasprowym Wierchu leży już 167 cm śniegu.

Spadła także temperatura. Na wysokości ok. 2000 metrów termometry wskazują zero stopni. W Zakopanem jest nieco cieplej – ok. 3 stopni powyżej zera.

Taka aura utrzyma się także w środę. Z tą różnicą, że śnieg może spaść już nie tylko w górach, ale i w samym Zakopanem. W nocy zaś czeka nas przymrozek. Temperatura może spaść w mieście do minus 2 stopni. A to oznacza, że w Tatrach będzie o wiele zimniej. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadnie do minus 6 stopni, a odczuwalna może wynieść nawet minus 11 stopni.