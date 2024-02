Doda świętuje 40. urodziny z ukochanym Dariuszem Pachutem. Gwiazda wypoczywa w Tajlandii. Tak się zmieniła na przestrzeni lat

Doda spędza urodziny w Tajlandii

Urodziny Dody i metamorfoza

Doda ma za sobą wiele niekoniecznie udanych związków, ale wygląda na to, że do artystki w końcu los się uśmiechnął. Jej związek z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko nie…

Artystka nie miała szczęścia w miłości, kolejne małżeństwa kończyły się głośnym rozstaniem. Wokalistka przez lata przeszła nie tylko metamorfozę wewnętrzną, ale też zewnętrzną. Wygląd z kolejnymi koncertami i czasem na scenie zmieniał się nie do poznania.

Polska gwiazda przez lata na scenie zmieniła się niemal nie do poznania. Kiedyś największa skandalistka w kraju, dziś karierę prowadzi w bardziej stonowany sposób, ale i tak, gdy trzeba, nie gryzie się w język.

Jej fani zauważyli, że Doda dzięki swojemu partnerowi znowu jest szczęśliwa i zakochana. Para spędza ze sobą każdą wolną chwilę. Wiele ich łączy, szczególnie zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu.

Kim jest nowy partner Dody?

Dariusz Pachut to 37-letni podróżnik i ratownik medyczny, który pochodzi z Zabrzeży, miejscowości w pobliżu Łącka. Mało kto wie, że mężczyzna jest rodowitym sądeczaninem, który kocha góry. Pierwsze informacje na jego temat zaczęły pojawiać się w mediach, kiedy uczestniczył w akcji ratowniczej na terenach gór w Albanii. Później można było o nim przeczytać w 2020 roku, gdy pomógł w spełnieniu marzenia niepełnosprawnego chłopca o wejściu na Rysy. Podróżnik zorganizował wówczas przeprawę na górski szczyt dla 7-letniego Rayyana Szczepaniaka. Chłopiec urodził się bez kości piszczelowej i stawu kolanowego, a przebieg z całej wyprawy relacjonowała redakcja National Geographic.

Jest instruktorem strzelectwa, speleo (alpinizmu jaskiniowego - przyp. red.), pasjonat kajakarstwa, skoków, kanioningu, wspinaczki lodowej i nurkowania, oraz podróży, co widać po profilach zainteresowanych, na których nie brak kadrów z dalekich wojaży. Pachut może się również dosłownie określać mianem mistrza, gdyż zdobył tytuł Mistrza Polski w brazylijskim jiu-jitsu.

Świąteczne morsowanie Dody i górala spod Łącka i taniec na Krupówkach

To wydarzenie szczególnie spodobało się fanom artystki. Doda wraz z Dariuszem długi świąteczny weekend spędziła w Zakopanem. Najpierw pokazywała kadry ze stacji narciarskich. Wygląda na to, że miłość piosenkarki i Dariusza Pachuta wciąż kwitnie. Para od momentu upublicznienia związku wydaje się nierozłączna i pielęgnuje wspólną pasję, którą jest zamiłowanie do aktywnego trybu życia.