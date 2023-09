Dominik Dudek świętuje 30. urodziny. Podzielił się zdjęciem z dzieciństwa. Była też impreza niespodzianka z bliskimi i celebrytami

Dominik Dudek pochodzi z Pasierbca pod Limanową, ale jeszcze przed udziałem w „The Voice of Poland” pracował w Krakowie na budowie w firmie swojego ojca. Do programu zgłosiła go jego dziewczyna – Aleksandra, a informacja o dostaniu się na przesłuchania była dla Dominika niespodzianką i ogromną szansą. Tę multiinstrumentalista (ra m.in. na saksofonie, gitarze i pianinie) wykorzystał w stu procentach. Trafił do drużyny Tomsona i Barona z Afromental. Pod skrzydłami trenerów dotarł do finału, który decyzją widzów wygrał. Zdobył 50 tysięcy złotych i kontrakt płytowy.