Dramatyczna walka Polaka o brązowy medal w taekwondo na igrzyskach europejskich w Krynicy-Zdroju

- W końcówce sędziowie uznali, że trzymałem rywala przy uderzeniu. Myślę, że przy tej akcji doszło do pomyłki sędziowskiej - powiedział po walce o brąz Szymon Piątkowski.

Pierwszą rundę wygrał z Grekiem dzięki kopnięciu w brzuch. W drugiej górą był bardziej utytułowany rywal (7:4). Nasz zawodnik mógł liczyć na głośny doping kibiców.

W decydujące rundzie pojedynku było 2:1 dla Greka. Szymon Piątkowski zadał uderzenie pięścią i było 2:2, a po kopnięciu Polaka wynik zmienił się na 4:2. Były 3 sekundy do końca. Sędziowie uznali jednak, że było trzymanie i odebrali naszemu zawodnikowi punkty. Ostatecznie ta runda skończyła się wygraną 4:2 Apostolosa Telikostoglou, co dało zwycięstwo w całym pojedynku.

- Igrzyska europejskie to był mój pierwszy taki turniej, po przejściu do seniorskiej rywalizacji, choć wcześniej już na tym poziomie wygrywałem w zawodach pucharu świata. Uważam, że teraz dobrze się pokazałem. Szkoda, że ten występ nie zakończył się medalem, tym bardziej, że zawody odbyły się w Polsce. Mam nadzieję, że teraz uda się zdobyć kwalifikacje do igrzysk olimpijskich - podsumował Szymon Piątkowski.