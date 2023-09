Dyniowe królestwo Karola, najmłodszego rolnika w Gorlickiem. Teraz rodzice mają zagwozdkę: jak zagospodarować tak obfity plon?

Dyniowe pole może nie jest specjalnie rozległe, ale widać je z daleka. Wielkie kule we wszystkich odcieniach pomarańczu pysznią się na grządkach. Jest ich co najmniej kilkadziesiąt. Pędny rozpanoszyły się na pobliskiej łące, zaczynają wkraczać na skarpę drogi. I wszędzie leżą owoce. Zgodnie bowiem z botaniczną systematyką, z racji słodkiego miąższu, dynia może być traktowana jako owoc. Dla młodego – kto wie, czy nie najmłodszego w Gorlickiem – rolnika, nie ma to jednak znaczenia. Bo liczy się efekt uprawy. A ten jest naprawdę imponujący. Karol, który próbuje podnieść jedną z dyń, robi to z prawdziwym mozołem. Łatwiej ją przeturlać, niż dźwignąć.

- Ciekawe, czy jeszcze urosną – zastanawia się.