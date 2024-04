Dzidą po zastrzyk adrenaliny. W Bike Parku Słotwiny Arena emocji nie brakuje. Świetne miejsce nie tylko na majówkę

ZOBACZ „PIESZE I ROWEROWE WĘDRÓWKI PO MAŁOPOLSCE"

Słotwiny arena - niezwykłe trasy i widoki

Jeśli przygodę z górskim zjazdem zechcemy rozpocząć na krynickich Słotwinach, to pierwsze próby warto wykonać na trasie oznaczonej kolorem zielonym. Ścieżka, pięknie nazwana „Dookoła Świata”, jest bowiem dobrze ubita, ma 3100 metrów długości oraz pięcioprocentowy średni spadek. Idealnie więc nadaje się dla początkujących i nieobeznanych jeszcze z dużą prędkością i rowerowym rzemiosłem. To jednocześnie najdłuższa, najłagodniejsza, najłatwiejsza i zarazem najbardziej widokowa trasa w Słotwinach, choć oczywiście nie brakuje na niej muld, ostrych zakrętów, band oraz kładek. Dlatego też i tu nie można dać się ponieść ułańskiej fantazji.

- To trasy o różnym stopniu trudności i nachyleniu. Na każdej z nich znajdują się również nieco inne przeszkody. Wszystkie rozpoczynają się przy górnej stacji sześcioosobowego krzesełka, w pobliżu wejścia na ścieżkę w koronach drzew oraz imponującą wieżę widokową. Trasy są jednokierunkowe, zapewniamy więc najlepsze z możliwych warunki do nauki jazdy, treningów oraz świetnej zabawy! - zaznacza Grzegorz Lenartowicz z Grupy Pingwina. I przypomina, że na tych ścieżkach rozgrywane są również coroczne zawody o Puchar Bike Park Słotwiny Arena.

Niebieski „Gałgan”, jak to „gałgan”, potrafi dać w kość. Ma ponad siedmioprocentowy spadek i 2400 metrów długości. To szlak dla tych, którzy już wiedzą jak „zachować” się podczas szybkiej jazdy z góry, pokonywania ostrych zakrętów, hamowania z dużej prędkości, ale nie są jeszcze wytrawnymi rajderami. Podobna skala wyzwań czeka na - również niebieskiej - „Komecie”. Ma wprawdzie nieco większy średni spadek (8 proc.), ale za to jest nieco krótsza od „Gałgana” (o 100 metrów). Obydwie trasy są ubite, a miłośnicy szybszego bicia serca odnajdą na nich również specjalnie wyprofilowane bandy i urozmaicające jazdę muldy. Można je pokonać spokojnie, a da się na nich też trochę „odlecieć”. Wszystko zależy od umiejętności i pewności siebie.