Dziś Dzień Łosia. Gdzie w Małopolsce można spotkać łosia?

Dzień Łosia obchodzimy w Polsce od kilku lat. Inicjatorem ustanowienia Dnia Łosia jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Ma na celu zwrócić uwagę na bezcenne dziedzictwo przyrodnicze, a także - wyciągnąć nas na spacer do lasu. Nawet jeśli nie spotkamy łosia, będzie to z pożytkiem dla naszego zdrowia.

Tam, gdzie najczęściej ten wielki ssak jest spotykany, czyli w czterech parkach narodowych:

Biebrzańskim,

Kampinoskim,

Narwiańskim i

Poleskim

oraz w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych, jak również w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie oraz w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży odbędą się spacery edukacyjne, wycieczki terenowe i wyprawy śladami łosi.

Łoś to wielkie zwierzę, ale łagodne i płochliwe. To największy przedstawiciel rodziny jeleniowatych na świecie! Samiec może ważyć nawet 740 kg. Żyje ok. 20 lat. Łoś jest samotnikiem. Szacuje się, że populacja łosia liczy 20 tys., a najwięcej ich żyje w północno-wschodniej części kraju. Związany jest głównie z podmokłymi leśnymi terenami, torfowiskami i mokradłami, ale wraz z nadejściem zimy przenosi się na suchsze tereny wyżej położonych lasów. Jest aktywny wczesnym rankiem i wieczorem. Najchętniej zjada pędy, gałązki oraz korę drzew i krzewów. przemierzając w ich poszukiwaniu znaczne odległości.