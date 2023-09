Dziś to jak memy! Zobacz, jak cieszyliśmy się z wyników losowania grup eliminacji Euro 2024 Mateusz Bijak

To dopiero była radość! Po losowaniu grup eliminacji mistrzostw Europy w październiku 2022 roku Polskę obiegła fala euforii. Cieszyliśmy się jak dzieci, napawając się faktem, że los nam sprzyjał i jesteśmy faworytami do awansu. Po niespełna roku, gdy polscy piłkarze przegrali trzy z pięciu meczów, w tym ostatni z Albanią 0:2, pozostało nam śmiać się z samych siebie. Zobaczcie w galerii, jak wyniki losowania były komentowane w mediach. To nie są memy!