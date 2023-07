Egzamin ósmoklasisty 2023 WYNIKI. Uczniowie z Małopolski jednymi z najlepszych w Polsce

Uczniowie, którzy w maju przystąpili do zamykającego naukę w szkole podstawowej egzaminu ósmoklasisty, w poniedziałek (3 lipca) dowiedzieli się, jak im poszło. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki, a także przekazała, z czym uczniowie poradzili sobie dobrze, a jakie zadania sprawiły im trudność. Jeśli chodzi o ogólnopolskie wyniki, za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 53 procent. W Małopolsce wyniki są wyższe, a dokładniej - najwyższe w kraju z tych dwóch przedmiotów!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty zdaje się - są to osobne egzaminy w kolejnych dniach - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W całej Polsce do egzaminu w sesji głównej, czyli w maju br., przystąpiło ok. 510,4 tys. spośród ok. 520,6 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (czyli ok. 98 proc.), w tym ok. 13,8 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. W województwie małopolskim egzamin w maju zdawało 42 tys. 679 ósmoklasistów (ok. 98 proc.), w tym 1 tys. 107 młodych obywateli Ukrainy. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w poniedziałek, że za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w skali całego kraju uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia, a z matematyki - 53 procent. Za rozwiązanie zadań z najczęściej wybieranego do zdawania języka obcego nowożytnego - czyli z angielskiego - ósmoklasiści uzyskali średnio 66 procent. Ósmoklasiści, którzy wybrali inny język obcy, zdobyli średnio: z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc., z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z włoskiego - 69 proc. punktów.

Uczniowie z Małopolski mogą się natomiast poszczycić najlepszymi wynikami w całym kraju. Ścisła krajowa czołówka to województwa małopolskie i mazowieckie. To właśnie w województwie małopolskim ósmoklasiści najlepiej napisali egzamin z języka polskiego (uzyskany przez nich średni wynik z tego przedmiotu to 69,47 proc.) i z matematyki (59,69 proc. - w zaokrągleniu 60 proc.). Jeśli chodzi o język angielski, tu wyprzedziło nas województwo mazowieckie: uczniowie z Małopolski uzyskali średnio 68,96, czyli w zaokrągleniu 69 proc., a z województwa mazowieckiego - 70,95, czyli po zaokrągleniu 71 procent punktów.

- Gratuluję wszystkim zdającym. Mam nadzieję, że wyniki umożliwią im dostanie się do szkoły, do której składali dokumenty - mówił w dniu ogłoszenia wyników Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Egzamin pokazał m.in., które umiejętności ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak podsumowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętności poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły "nie" z przysłówkami w stopniu najwyższym. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

W całej Polsce najwyższe wyniki mają zdający z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, natomiast najniższe - uczniowie z miast do 20 tys. mieszkańców, z wyjątkiem egzaminu z języka angielskiego, który najgorzej poszedł uczniom mieszkającym na wsi. Duża jest grupa uczniów, którzy uzyskali z poszczególnych egzaminów wyniki bardzo wysokie, między 90 a 100 procent punktów. W przypadku egzaminu z języka polskiego takich osób jest 21 tys. 658 (4,6 proc.), z matematyki - 74 tys. 223 uczniów (15,7 proc.), a z języka angielskiego - 139 tys. 837 uczniów (29,8 proc.). Z kolei ponad 10,8 tys. ósmoklasistów w Polsce ze wszystkich egzaminów uzyskało wyniki między 90 a 100 procent. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu jest z kolei brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ta rekrutacja właśnie trwa - obecnie, do 10 lipca, uczniowie mają czas na uzupełnienie podania do wybranej szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie młodzi ludzie mają też jeszcze możliwość dokonania zmian we wnioskach o przyjęcie szkół, do których kandydują, jak też złożenia całkiem nowego wniosku.

Szersze sprawozdanie z wyników oraz rekomendacje na przyszłość - czyli wskazówki, na co nauczyciele powinni położyć nacisk - zostaną ogłoszone we wrześniu.