Finał Miss Małopolski 2022 coraz bliżej. Zaprezentowano kandydatki w sukniach Piotr Rąpalski

Oto one, mieszkanki Małopolski pretendujące do tytułu Miss Województwa Małopolskiego 2022. To właśnie wśród nich są owe królowe Małopolski, które ukoronują ustępujące ubiegłoroczne laureatki konkursu Miss Małopolski 2021. Po raz pierwszy podczas konkursu zostanie przyznał również tytuł Miss Studentek Woj. Małopolskiego, który otrzyma kandydatka wyróżniająca się wynikami na studiach.