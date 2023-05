Gdzie mieszkania są dziś najbardziej dostępne? Wyniki rankingu cię zaskoczą. Tych miast w czołówce nikt się nie spodziewał Przemysław Zańko-Gulczyński

Dostępność mieszkań można mierzyć na wiele sposobów, uwzględniając m.in. ich liczbę na 1000 mieszkańców, standard oraz ceny. 123RF.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

O znalezieniu idealnego mieszkania marzy wiele osób, ale to zwykle niełatwe. Gdzie dostępność mieszkań – w cenie i standardzie dopasowanym do potrzeb szukających – jest dziś największa? Sprawdzili to eksperci, a odpowiedź okazała się zaskakująca. Dowiedz się, które miasta zdobyły najlepszy wynik w rankingu Indeksu Zdrowych Miast.