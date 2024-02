Gdzie się leczyć 2024 w Krakowie i Małopolsce. Te badania mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Nie wahaj się, idź do lekarza!

ZOBACZ „GDZIE SIĘ LECZYĆ 2024"

Badania prenatalne

Program badań prenatalnych adresowany jest do kobiet w ciąży, które mają powyżej 35 lat; w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka; stwierdzono strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca dziecka; istnieje zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową; podczas ciąży stwierdzono nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. Do programu kieruje lekarz prowadzący ciążę.

Badania przesiewowe raka jelita grubego

Jeśli masz od 50 do 65 lat, warto pomyśleć o programie badań przesiewowych raka jelita grubego. Mogą z niego skorzystać także osoby młodsze - od 40 do 49 lat - o ile u najbliższych krewnych rozpoznano raka jelita grubego. Jeśli jest się w tej grupie wiekowej, nie trzeba skierowania do wykonania przesiewowej kolonoskopii.