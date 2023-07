Grzybobranie 2023. Anna Majerska to królowa grzybobrania w Beskidzie Sądeckim. Z lasu wraca z pełnymi koszami borowików i podgrzybków

Najlepszym terminem na obfite zbiory dla grzybiarzy jest połowa lata i jesień. Wtedy to w sądeckich lasach pojawia się większość popularnych gatunków m.in. podgrzybki, maślaki, koźlarze i kanie. Niezmiennie najbardziej pożądanym przez grzybiarzy jest borowik szlachetny zwany prawdziwkiem. Ten rok z pewnością będzie należał do grzybiarzy, grzyby zaczęły pokazywać się już w maju i cały czas można je zbierać.

Królowa grzybobrania z Sądecczyzny

Mistrzyniom grzybobrania jest bez wątpienia Anna Majerska, która w lasach Beskidu Sądeckiego lub Wysokiego zawsze trafia na wspaniałe okazy. Jak sama mówi "ma szczęście do grzybów", każda wyprawa do lasu jest dla niej bardzo owocna. Do domu wraca z pełnymi koszami borowików. Zazwyczaj w grzybobraniu towarzyszy jej mama lub koleżanka.