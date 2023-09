Grzybobranie 2023. Uwaga! To najbardziej trujące grzyby w Polsce. Sprawdź, które z nich nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku

Sezon grzybobrania trwa. W lasach jest na tyle wilgotno i są ciepłe dni, że nie brakuje grzybów. Grzyby bywają jednak bardzo zdradliwe. Te śmiertelnie trujące są zazwyczaj łudząco podobne do tych jadalnych. Swoją niewiedzę można przepłacić nawet życiem. Sprawdź, które grzyby nigdy nie powinny znaleźć się w twoim koszyku!

Muchomor sromotnikowy

Muchomor sromotnikowy zwany również zielonawym to jeden z najbardziej trujących grzybów. Jest to gatunek pospolity, który spotkać można na terenie całej Polski, zarówno w lasach liściastych jak i mieszanych. Najczęściej można go spotkać pod dębami.

Zawarta w nim fallotoksyna i amatoksyna są trujące. Zatrucie nimi prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń wątroby, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Jednym grzybem w sosie może zatruć się cała rodzina!

Objawy zatrucia muchomorem sromotnikowym pojawiają się z opóźnieniem. Mogą wystąpić nawet do 24 godz. po jego spożyciu.

Grzyba można pomylić z jadalną: gąska zieloną, czubajką kanią czy też gołąbkiem zielonawym.



Jego nazwa wynika z koloru kapelusza grzyba, który jest zielonoseledynowy. Charakterystyczne dla tego grzyba jest to, że wyrasta z tak zwanego czarciego jaja, które pęka. Cechą charakterystyczną wszystkich muchomorów jest to, że pierścień, który znajduje się na trzonie jest do nich przyrośnięty. Pixabat

Borowik szatański

Borowik szatański zwany również diablikiem lub szatanem. Występuje w lasach liściastych, gównie dębowych i bukowych. Spotkać go można od lipca do października.

To bardzo rzadki okaz objęty ścisłą ochroną. W Polsce występuje tylko w południowej części kraju.

Grzybiarze amatorzy często mianem borowika szatańskiego nazywają również inne gatunki takie jak: borowika ponury, borowika ceglastopory czy też borowika purpurowego.

Muchomor plamisty

Muchomor plamisty zwany również pstrokatym lub cętkowanym.

Występuje głównie w lasach liściastych, ale i w iglastych. Spotkać go można od lipca do listopada.

Muchomor plamisty jest silnie trującym grzybem zawierającym kwas ibutenowy i muscymol, które prowadzą do uszkodzeń układu nerwowego.

Najczęstszymi objawami zatrucia są: nudności, wymioty, rozwolnienie, a także halucynacje, zaburzenia wzrokowe oraz utrata przytomności.

Grzyb ten często bywa mylony jest z jadalnym muchomorem czerwieniejącym i twardawym.

Hełmówka jadowita

Hełmówka jadowita zwana również obrzeżoną rośnie głównie na obumarłych drzewach takich jak świerki i sosny. Spotkać ją można od sierpnia aż do pierwszych przymrozków.

Grzyb ten często jest mylony przez zbieraczy z łuszczakiem zmiennym.

Mleczaj wełnianka zwany również nibyrydzem oraz rydzem fałszywym

Olszówka zwana również krowiakiem podwiniętym

Znaleźć można we wszystkich lasach. Najczęściej rośnie w grupach. Występuje od lata do jesieni.

Krowiak podwinięty jest grzybem trującym. Dawniej uważany był za grzyb jadany i tak jest do tej pory w niektórych krajach na świecie m.in. w państwach Europy Wschodniej. Wynika to z faktu, iż jego toksyczność stwierdzono dopiero w latach 70. ubiegłego wieku.

Pomimo obgotowania grzyb może wywoływać długotrwałe zatrucia.

Muchomor czerwony

Muchomor czerwony zwany również pospolitym to najbardziej popularny i charakterystyczny z grzybów trujących. Intensywnie czerwony lub pomarańczowy kapelusz z białymi plamkami jest bezproblemowo przez wszystkich rozpoznawalny, nawet przez początkujących grzybiarzy. Małgorzata Gleń

Maślanka wiązkowa

Maślanka wiązkowa zwana również maślanką jadowitą lub łysiczka trująca. To bardzo pospolity gatunek, który rośnie masowo w kępkach głownie przy konarach drzew liściastych.

To jedne z najbardziej pospolicie występujących grzybów blaszkowych w Polsce, aż od wiosny do późnej jesieni.

Maślanka wiązkowa bywa często mylona z jadalną maślanką łagodną.

Tęgoskór cytrynowy zwany również cuchnącym i fałszywą truflą

Jest bardzo pospolity w Polsce. Przeważnie występuje na piaszczystych glebach w lasach iglastych oraz na obrzeżach lasów i poboczach dróg leśnych.

Muchomor cytrynowy

Muchomor cytrynowy to pospolicie występujący w Polsce trujący gatunek grzyba. Pojawia się od lata do jesieni, praktycznie w każdym rodzaju lasu.

W surowej postaci może stanowić śmiertelne zagrożenie życia. Muchomor cytrynowy jest lekko trujący, ale pomylenie go w celach kulinarnych z zielonawym czy jadowitym byłoby zabójcze.

Dość dobrą cechą diagnostyczną muchomora cytrynowego jest zapach surowych ziemniaków.

Muchomory te zawierają bufoteninę, związek wyizolowany pierwotnie w czasie I wojny światowej z jadu ropuch (stąd nazwa), a występujący też u ssaków i działający psychodelicznie. W 2010 roku włoski lekarz Enzo Emanuele z zespołem wykrył, że u osób z autyzmem i schizofreników występuje wyższe stężenie tej substancji w moczu.

Muchomor Jadowity

Muchomor Jadowity zwany również muchomorem białym występuje głównie w górskich lasach iglastych pod świerkami i sosnami. Spotkać go można od lipca do października.

Objawy zatrucia są takie same jak w przypadku muchomora sromotnikowego.

Muchomor jadowity bywa bardo często mylony z młodymi pieczarkami. Dlatego pieczarki należy zbierać wyłącznie wtedy gdy się rozwiną.

Maślanka wiązkowa

Powoduje głównie zaburzenia trawienne spowodowane podrażnieniem i zapaleniem śluzówki układu pokarmowego. Objawy: bóle brzucha, mdłości, wymioty, biegunka i wzdęcia. Objawy pojawiają się nie później, niż 3 godz. po spożyciu grzybów i po jakimś czasie (często już po dwóch dniach) mijają, zazwyczaj bez trwałych następstw[4]. Z powodu bardzo gorzkiego smaku zatrucia tym grzybem są jednak rzadkie.

Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania

Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów).

Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek.

Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

Należy unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące, jak np. muchomor zielonawy – sromotnikowy, mają przyjemny, słodkawy smak).

Należy zbierać grzyby do przewiewnych koszyków, w żadnym przypadku do foliowych reklamówek, ponieważ powodują one zaparzanie i przyspieszają psucie grzybów.

Nie należy przechowywać świeżych grzybów ani potraw z grzybów zbyt długo.

Nie należy zbierać grzybów w okolicach skupiska odpadów, tj. przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach lub na skraju lasu oraz przy drogach o dużym natężeniu ruchu – grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących, gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część ekosystemu.

