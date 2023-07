Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [10.07.2023]

Te znaki zodiaku to idealni kochankowie. Między nimi jest chemia i namiętność

Silne związki, w zależności od znaków zodiaku, opierają się na różnych fundamentach. Chemia między Bykiem a Koziorożcem, godna pozazdroszczenia, bierze się z ich ogromnego zaangażowania we wszystko, co wspólnie robią. To również wyrozumiałość i cierpliwość. Zupełnie inaczej jest na przykład w przypadku Wagi i Bliźniąt. To para śmieszków, u których iskrą jest ich frywolność, wieczny zapał, energia.