Igrzyska Europejskie 2023. Oto medale, o które będą walczyć sportowcy. Prezentacja odbyła się w Kopalni Soli Wieliczka

Medale Igrzysk Europejskich 2023 125 metrów pod ziemią

Ogień Pokoju w Wieliczce można oglądać do końca Igrzyska Europejskich

Uroczystość miała jeszcze inne "olimpijskie" akcenty. Zaprezentowano także Ogień Pokoju, który został przywieziony do Polski z Rzymu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W Wieliczce przed kopalnią został przekazany przez Marcina Nowaka, prezesa spółki IE 2023, do górniczego kaganka i zwieziony na dół. W komorze Staszica został umieszczony na specjalnej solnej rzeźbie wykonanej z okazji IE przeze wielickiego górnika, nawiązującej do logo imprezy. Tę instalację będzie można oglądać do końca igrzysk.