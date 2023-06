Igrzyska Europejskie 2023. Polscy skoczkowie narciarscy potrzebowali skoków na przebudzenie

Thurnbichler wierzy, że w czwartek w Zakopanem pogoda będzie lepsza

- Nie jestem zawiedziony. Gdyby warunki były dobre, prowadzilibyśmy zawody, decyzja o ich przerwaniu moim zdaniem była słuszna. Na jutro (czwartek - przyp.) prognozy zapowiadają bardziej stabilną pogodę, będziemy też mieć rano więcej czasu, gdy coś się działo. Przyjmuję to, co jest - mówił austriacki szkoleniowiec.

Dobre skoki Żyły i Kubackiego na treningu przed IE

Środa na Średniej Krokwi nie była całkiem stracona. Wszyscy nasi reprezentanci oddali po jednym treningowym skoku, Kacper Juroszek i Aleksander Zniszczoł także w konkursie, ale wyniki i tak zostały anulowane. To była pierwsza po wznowieniu treningów okazja, by porównać się z rywalami.

- Widać było, że potrzebowaliśmy takich pierwszych skoków. Były "na przebudzenie". Generalnie, wkradło się trochę chaosu, nie były to idealne próby, ale niektóre na tyle dobre, by liczyć się w rywalizacji. Czekamy na kolejne skoki - mówił trener.

Najlepiej z naszej ekipy w tym treningu wypadli Piotr Żyła (3. lokata) i Dawid Kubacki (4.). - Dawid i Piotr są w dobrej dyspozycji, oczywiście nie w topowej, ale to przecież jeszcze nie czas na to. Nie mieliśmy zbyt dużo treningów skokowych, ponieważ głównym celem jest to, by być gotowym na zimę. Zdecydowaliśmy, że to tych zawodów przystąpimy z marszu. Muszę jednak przyznać, że mamy zawodników w dobrej formie, ze spokojem czekamy na konkursy - podkreślił Thurnbichler.