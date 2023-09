II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem. Pod Giewontem o igrzyskach europejskich oraz olimpiadzie - nie tylko w Paryżu

Wielki świat sportu – blaski i cienie

III Igrzyska Europejskie – czas podsumowań

Igrzyska Europejskie – szansa na przyszłość

Czego się nauczyliśmy, co zyskaliśmy, jaki potencjał uwolniliśmy podczas III Igrzysk Europejskich? Na pytania te odpowie Marcin Nowak, prezes Komitetu Organizacyjnego, a wspierać go będzie – m.in. danymi statystycznymi - Adam Pawlukiewicz, dyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju Pentagon Research.

Małopolska czeka na kolejne wyzwania

Małopolskie rekordy i Światowy Dzień Turystyki

„Małopolska doskonale wykorzystuje swoją szansę…”. O działaniach promocyjnych podjętych na rzecz odbudowy ruchu turystycznego do Małopolski – i ich efektach - opowiadać będą Iwoną Gibas; Rafał Kosowski, a także Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport oraz Piotr Laskowski z biura UTC Tour Operator. Będzie to również świetna okazja by zapoznać się z efektami niezwykłego projektu - „Małopolska – cel podróży”.

Co roku 27 września branża turystyczne spotyka się, by rozmawiać o bieżącej sytuacji, najważniejszych wyzwaniach, nowych kierunkach oraz perspektywach turystyki w gwałtownie zmieniającym się świecie – tym realnym, ale też wirtualnym. W tym roku Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Okazało się też, że kierunki kampanii turystycznej, które wybrano – przypomnijmy były to najpierw rynki niemiecki i brytyjski, a później austriacki, szwajcarski, włoski, skandynawski i amerykański – były trafne.

A jak w tym wszystkim prezentuje się Kraków Airport? Świetnie. Tylko w sierpniu z jego usług skorzystało 913 230 pasażerów, czyli o 11% więcej w stosunku do rekordowego przedpandemicznego sierpnia 2019 r. i o 17% więcej w stosunku do sierpnia 2022 r. Oznacza to, że od początku roku krakowskie lotnisko obsłużyło 6 203 290 pasażerów. Jeśli wrzesień będzie równie dobry, a tak się zapowiada, to na krakowskim lotnisku będzie witany 7-milionowy pasażer.