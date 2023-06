IMGW ostrzega przed burzami z gradem i ulewami w Małopolsce. Prognoza pogody 21.06.2023

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę 21 czerwca ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem i silnymi ulewami, które mogą pojawić się w całej Małopolsce w najbliższych godzinach. Jednocześnie do piątku obowiązuje ostrzeżenie przed upałami. Temperatura powietrza może sięgać nawet 31 stopni C.

Burze z gradem i ulewy w Małopolsce

Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem, które mogą przejść przez Małopolskę, obowiązuje w środę do godz. 23. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami spadnie również grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk określono na 80 proc.

Do piątku 23 czerwca, do godzin wieczornych, obowiązuje w Małopolsce również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 15°C.

Prognoza pogody dla Małopolski 21.06.2023

21.06.2023 07:30 - 07:30 22.06.2023 (Środa/Czwartek)

W dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. Suma opadów w czasie burzy do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, wysoko w Beskidach od 18°C do 21°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, lokalnie zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burzy do 20 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

22.06.2023 07:30 - 07:30 23.06.2023 (Czwartek/Piątek) W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna od 28°C do 30°C, w rejonach podgórskich od 25°C do 27°C, wysoko w Beskidach od 17°C do 20°C, na szczytach Tatr około 15°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 15°C, na szczytach Tatr około 13°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

